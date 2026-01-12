В новогодние праздники таможенники изъяли почти 3 млн рублей в аэропорту Екатеринбурга

В прошедшие новогодние праздники более 30 пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово нарушили таможенные правила. У них изъяты миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года контроль на таможенном посту в Кольцово (пассажирский) прошли более 72 тысяч человек. Они провезли почти 710 тонн багажа.

По данным ведомства, 36 пассажиров нарушили таможенное законодательство. Возбуждено 23 административных дела из-за недекларирования наличных денег. Изъято почти 3 млн в рублевом эквиваленте.

Как добавили на таможне, самыми популярными направлениями в новгодние каникулы из Екатеринбурга, как и в прошлом году, стали Дубай, Стамбул, Шарджа, Ташкент, Баку, Душанбе, Худжанд и Пекин.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге конфисковали более 6 млн рублей, которые везли в ручной клади в аэропорту.