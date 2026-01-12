Бастрыкину доложат о ситуации с аварийным домом на Военной в Екатеринбурге

До главы СК России Александра Бастрыкина дошла новость об аварийном доме на улице Военной в Екатеринбурге, жильцов которого не хотят расселять, несмотря на непригодное состояние здания. При этом, жильцы продолжают вносить взносы на капремонт.

Ранее в одной из городских групп "ВКонтакте" было опубликовано обращение по вопросу нерасселения жильцов многоквартирного дома 1958 года постройки. Люди жаловались, что стены здания уже деформированы, кирпичная кладка фасада и штукатурный слой в помещениях общего пользования разрушаются. В 2023 году дом признали аварийным, но до сих пор ни одному жильцу так и не предоставили благоустроенное жилье. Люди продолжают оплачивать взносы на капремонт, а обращения в различные инстанции не дают никакого результата.

Как сообщает пресс-служба СКР, возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.