Глава Минобороны Великобритании оказался рядом с местом удара "Орешником"

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара российского ракетного комплекса "Орешник", пишет британский таблоид The Sun.

Как говорится в публикации, Хили "чуть не попал в беду" подо Львовом в момент, когда была выпущена ракета.

Издание Daily Mail ранее сообщило, что поезд с Хили экстренно остановился во время его визита на Украину.

Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине. Были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности "Орешник". В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.