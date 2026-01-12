ЦПКиО в Екатеринбурге на время закрыл новогодние площадки

В парке Маяковского в Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыты зимние площадки, сообщает пресс-служба ЦПКиО. Причиной стала необходимость привести в порядок площадки, которые стали популярны у горожан во время новогодних праздников.

"Долгие новогодние каникулы подошли к концу, и нам всем нужно немного перестроиться. Нашим зимним площадкам тоже требуется небольшая пауза, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым встречам с вами", - отмечают в пресс-службе.

Начиная с 12 января работу прекращают горка Т-Банк и аттракционы, а также каток "Северное Сияние". Первые два снова начнут работать по обычному расписанию с 14 января. Каток же будут восстанавливать до 15 января включительно, а уже в пятницу он снова начнет принимать посетителей.

При этом, горожан просят внимательно следить за расписанием зимних площадок, так как обещанные синоптиками морозы также могут внести свои коррективы в режим работы.

Напомним, что 2025 год в столице Урала оказался самым теплым за всю историю наблюдений, однако в первую рабочую неделю 2026-го в Свердловской области ожидается существенное похолодание вплоть до минус 30 градусов.