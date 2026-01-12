Сургутские полицейские задержали тюменца, подрабатывавшего курьером у мошенников
Сургутские полицейские задержали 34-летнего тюменца, подозреваемого в пособничестве мошенничеству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.
Задержанный выполнял роль курьера. Его вовлечение в противоправную деятельность началось с предложения "легкого заработка" в одном из популярных мессенджеров. Дальнейшие инструкции ему передавал так называемый "куратор".
В обязанности подозреваемого входило получение денежных средств от обманутых граждан и их последующий перевод на указанные злоумышленниками счета. Для этого он использовал свои связи в Сургуте, находя исполнителей на месте под предлогом различных поручений, чтобы не вызвать подозрений.
Пострадавшими от действий мошенников стали двое пожилых жителей Сургута 1954 и 1961 годов рождения. Мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, убедили их в необходимости "декларации дохода" и передачи крупных сумм наличных денег. Общий ущерб составил более 3 000 000 рублей.
Полученные средства задержанный тюменец конвертировал через криптообменник и переводил неустановленным лицам, оставляя себе около 10% от сумм в качестве вознаграждения. Отметим, что мужчина осознавал противоправность своих действий, но согласился на это из-за тяжелого материального положения.
По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц, включая организаторов схемы и "кураторов".