Сургутские полицейские задержали тюменца, подрабатывавшего курьером у мошенников

Сургутские полицейские задержали 34-летнего тюменца, подозреваемого в пособничестве мошенничеству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Задержанный выполнял роль курьера. Его вовлечение в противоправную деятельность началось с предложения "легкого заработка" в одном из популярных мессенджеров. Дальнейшие инструкции ему передавал так называемый "куратор".

В обязанности подозреваемого входило получение денежных средств от обманутых граждан и их последующий перевод на указанные злоумышленниками счета. Для этого он использовал свои связи в Сургуте, находя исполнителей на месте под предлогом различных поручений, чтобы не вызвать подозрений.

Пострадавшими от действий мошенников стали двое пожилых жителей Сургута 1954 и 1961 годов рождения. Мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, убедили их в необходимости "декларации дохода" и передачи крупных сумм наличных денег. Общий ущерб составил более 3 000 000 рублей.

Полученные средства задержанный тюменец конвертировал через криптообменник и переводил неустановленным лицам, оставляя себе около 10% от сумм в качестве вознаграждения. Отметим, что мужчина осознавал противоправность своих действий, но согласился на это из-за тяжелого материального положения.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц, включая организаторов схемы и "кураторов".