Дональд Трамп "объявил" себя и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social свою фотографию, как будто бы скопированную из "Википедии". Подпись под снимком гласит, что это – "и.о. президента Венесуэлы". Якобы, он стал венесуэльским лидером в январе 2026 года. Никаких комментариев Трамп не добавил.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы с 5 января является Дельси Родригес. Она приняла присягу на первом заседании VI созыва Национальной Ассамблеи Венесуэлы.

3 января США провели военную операцию, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США. Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, в случае временного отсутствия президента его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи.

При этом Николас Мадуро не был лишен полномочий, чтобы избежать необходимости проведения досрочных выборов.

Трамп не исключил, что проведет встречу с Родригес.