Сход трамвая в Екатеринбурге парализовал движение в сторону Пионерской

В Екатеринбурге в первый рабочий день после новогодних праздников горожане столкнулись со сложностями при поездке на работу. Трамвай маршрута №23 сошел с рельсов на Челюскинцев, затруднив движение транспорта в сторону Пионерской.

Как сообщает Telegram-канал "Транспортные новости ЕКБ", вагон сошел с рельсов на стрелке и вошел в габарит соседнего пути. Из-за этого было задержано движение трамвайных маршрутов №№ 2, 7, 8, 14, 20, 23.

Когда будет восстановлено движение - неизвестно. На данный момент вагоны уже расцепили, работает кран.

Екатеринбуржцев просят выбирать альтернативные маршруты и внимательно слушать объявления водителей.