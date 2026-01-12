На Среднем Урале в первую рабочую неделю года ждут 30-градусные морозы

На Среднем Урале ожидается существенное похолодание в первую рабочую неделю нового года. В регион придут 30-градусные морозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 12 января прогнозируется −10-12 градусов. 13 января похолодает до −21-23, а 14 января до −23-25 градусов.

Самыми холодными станут ночь и утро 14 января, когда температура опустится до −28-30 градусов. До конца рабочей недели столбик термометра будет держаться ниже −20 градусов, а затем морозы немного ослабнут.

Как отмечают синоптики, первая декада января 2026 года в Екатеринбурге оказалась в целом теплой. Средняя температура воздуха (−9,5 градусов) почти на 3 градуса превысила норму.

Напомним, что 2025 год в столице Урала оказался самым теплым за всю историю наблюдений.