В Каире трех россиянок пытались изнасиловать и ограбить, девушки госпитализированы

Три россиянки пострадали и были госпитализированы в Каире в результате нападения мужчины. Он пытался ограбить и изнасиловать девушек.

ЧП произошло, когда девушки пришли к себе домой – насильник следил за ними, ворвался в дом, вооруженный болторезом и отверткой. Мужчина избил девушек, у одной перелом бедра, у другой – глубокая рваная рана. Третья девушка пыталась сбежать и выпрыгнула из окна, в результате чего сломала ногу. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, передает Baza.

Нападавшего удалось задержать, он дал признательные показания.