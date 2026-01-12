BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей

Немецкий автопроизводитель BMW задолжал россиянину более 400 млн руб.

Это произошло из-за неисправного обдува сидений. Покупатель приобрел Х7 в 2021 году за 11 млн руб. в полной комплектации. В числе прочего был обдув спинок передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее, но он оказался с дефектом.

Мужчина обратился в суд, чтобы отсудить деньги у производителя машины и заставить его предоставить новый автомобиль, но представитель BMW отказались исполнять решение суда и заплатить неустойку в размере стоимость автомобиля из-за ухода с рынка РФ. Дело дошло до Верховного суда — там встали на сторону предпринимателя и отправили спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию. Гражданину с учетом пенни компания должна больше 400 млн руб., сообщает Telegram-канал Mash.

