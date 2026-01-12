В Госдуму вносят законопроект о ежегодной индексации зарплат

В Госдуму вносят проект закона об обязательной ежегодной индексации зарплат в коммерческих организациях.

Инициатива, подготовленная депутатами от разных фракций во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, призвана устранить пробел в Трудовом кодексе.

В настоящее время статья 134 ТК РФ обязывает работодателей индексировать зарплаты, но не определяет, как часто и насколько. Новые поправки устанавливают жесткое правило: повышение — минимум раз в год, и его размер не может быть ниже официальной инфляции за предыдущий год.

По словам Нилова, цель инициативы - гарантировать, что реальные доходы людей не будут сокращаться из-за роста цен. Парламентарии считают, что законопроект создаст прозрачные и единые для всех правила, снизив конфликты между работниками и бизнесом, сообщает ТАСС.

Ранее Нилов отмечал, что Роструд и Верховный суд однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции.