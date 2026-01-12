Госдума в свою последнюю перед выборами сессию позаботится о военных, детях и животных

Последняя сессия Госдумы текущего созыва открывается 12 января.

В этот день соберется совет палаты, а на следующий день пройдет первое пленарное заседание последней в этом созыве сессии. В числе первоочередных законопроектов, которые рассмотрят депутаты, — несколько ключевых инициатив.

На особом контроле — предложение Совета Федерации усилить административную ответственность за нарушения в сфере защиты государственной границы. Проект направлен на значительное увеличение штрафов, что, по прогнозам, даст бюджету дополнительно свыше 800 млн руб. ежегодно.

Параллельно Дума займется правительственной инициативой по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которая вводит запрет на экстрадицию иностранных военнослужащих ВС РФ. Также в планах — законодательные решения по поддержке участников специальной военной операции, защите прав детей и регулированию обращения с животными, сообщает "Коммерсант".