F-16 ВСУ сбили из С-300 ВС РФ

Расчет российского зенитного ракетного комплекса С-300 сбил истребитель F-16 ВСУ двумя ракетами.

Первая ракета поразила цель, а вторая добила ее. Операция по уничтожению истребителя готовилась долго и тщательно. Командир бригады полковник Алексей Жирков заявил, что российские ЗРК, такие как модернизированный С-300В4, превосходят западные аналоги, например, Patriot, и успешно опробованы в реальных боевых условиях, эффективно поражая как самолеты, так и высокоточное оружие.

Жирков также отметил, что российских военнослужащих готовят для борьбы именно с техникой НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее уральская компания выплатила военным 15 млн рублей за первый сбитый F-16.