ФРГ предложит создать совместную миссию НАТО "Арктический страж"

Берлин выступит с инициативой по созданию совместной миссии Североатлантического альянса "Арктический страж" для обеспечения безопасности арктического региона, в том числе Гренландии.

По данным Bloomberg, цель инициативы — показать, что Европейский союз и НАТО контролируют безопасность в регионе. По словам собеседников агентства, в качестве образца может стать миссия "Балтийский страж", запущенная Альянсом в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

Напомним, американский президент Дональд Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию. Приказ получило командование специальных операций.