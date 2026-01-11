Снегопад циклона "Фрэнсис" вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

Снегопад, который в Москву принес циклон "Фрэнсис", вошел в пятерку мощнейших за историю наблюдений - то есть за 146 лет. Такие данные приводит Гидрометцентр.

Наибольшее количество осадков за сутки в зимний период отмечалось на метеостанции ВДНХ 4 февраля 2018 года и составило 24,2 мм. 14 декабря 1981 года в Москве выпало 23,2 мм, 8 января 1970 года – 23,0 мм, 12 декабря 2022 года – 22,6 мм осадков. Таким образом, снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия - выпало 21,4 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы.

"Был обновлен суточный рекорд количества осадков для девятого января - предыдущий 12,9 миллиметра в 1976 году. На метеостанции Тушино выпало 15 миллиметров, на метеостанции Балчуг – 19 миллиметров. В Московской области выпало от 15 до 26 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 30-38 сантиметров, по области - до 51 сантиметров на метеостанции Черусти", - сказали в Гидрометцентре.

По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет.