На севере России завершается полярная ночь: сегодня был первый рассвет после 37 темных суток

В Заполярье сегодня встречали рассвет - после полярной ночи солнце взошло в Мурманске на 40 минут. Ночь длилась 37 дней.

Солнце не поднималось выше линии горизонта на широте Мурманска со 2 декабря по 10 января. Сегодня с 12.33 до 13.19 мск жители и гости города встретили первый рассвет года.

Акция "Первый рассвет" со встречей солнца на Солнечной горке проходит в Мурманске ежегодно с 2007 года. Ее инициатором стал мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. Обязательным атрибутом акции стала песня "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из мультфильма "Бременские музыканты", передает Интерфакс.

За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Помимо Мурманска, в России полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.