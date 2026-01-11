Российский космонавт с понедельника начнет управлять МКС

С понедельника командовать на станции МКС начнет российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Миссия Crew-11, в которую входит нынешний командир станции американский астронавт Майк Финке, досрочно возвращается на Землю.

По сообщению NASA, которое приводит Интерфакс, у одного из членов экипажа миссии из-за длительного пребывания в условиях микрогравитации начались проблемы со здоровьем. Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

С отбытием миссии Crew-11, которое планируется 15 января, на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".