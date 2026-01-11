Мощные полярные сияния прошли над Землей ночью. Но их почти нигде не было видно

Ночью на Земле произошла мощная магнитная буря с сильными полярными сияниями. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик сияний пришелся на период с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности. Нижняя граница полярных сияний местами доходила до широт около 50 градусов. Условия для наблюдения были в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы — в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии. Значительная часть территории России находится в зоне пониженного атмосферного давления, что сопровождается плотным покровом туч.

Буря стала неожиданной реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток. Ученые прогнозировали существенно более слабое событие, которое должно было, кроме того, начаться только в середине дня. Более ранний приход плазменного облака и очень высокая интенсивность северных сияний стали неожиданными.

В настоящее время, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля всё ещё находится внутри облака плазмы. Возможны "афтершоки", говорится в сообщении лаборатории.

Это была вторая с начала года магнитная буря.