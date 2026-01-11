Трамп разрабатывает операцию вторжения в Гренландию

Американский президент Дональд Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, приказ получило командование специальных операций.

Издание полагает, что задумка Трампа не получит одобрения в Конгрессе. При этом источник газеты сообщил, что сторонники жесткой линии в политике американского президента воодушевились операцией в Венесуэле и планируют быстро захватить Гренландию, прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями». Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. По данным The Telegraph, военные руководители европейских стран разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск, пиешт Коммерсант.