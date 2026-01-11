В Таиланде затонул катер с русскоговорящими туристами, пострадали 11 человек, один в тяжелом состоянии

В Таиланде затонул катер с русскоговорящими туристами, пострадали 11 человек из 55, находившихся на борту.

По данным Mash, скоростной катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 около острова Ко Кай недалеко от Пхукета сегодня примерно в восемь часов утра. 52 туриста и три члена экипажа оказались в воде, поскольку удар разнес переднюю часть судна, из-за чего оно утонуло.

Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Угрозы жизни, по предварительным данным, нет, однако 11 туристов получили травмы, один из них в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть россияне.