Беспилотники атаковали Воронеж и его окрестности

Беспилотники атаковали Воронеж и его окрестности. Очевидцы сообщают о двух десятках взрывов и дыме над одним из районов областной столицы, передает Shot. Судя по всему, работает ПВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что "дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов".

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.

"Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - сообщил Гусев.