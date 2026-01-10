Экс-депутат Челябинского заксобрания стал фигурантом дела о крупной взятке

Экс-депутата Заксобрания Челябинской области Ерик Сарсенбаев задержан сотрудниками ФСБ, он стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что суд выбрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. По предварительным данным, речь идет о взятке руководству одного из предприятий.

Сарсенбаев был депутатом заксобрания в 2010-2015 гг., представлял фракцию ЛДПР, входил в комитет по строительной политике. Работал в бизнес-структурах, в Контрольно-счетной палате региона, в суде, на железной дороге и в Сбербанке.