СМИ: В Иране в ходе протестов погибли уже более 200 человек

В Иране погибли более 200 участников акций протеста, утверждают западные СМИ. Число задержанных составляет уже около тысячи человек. Государственная иранская пресса сообщается о 25 сожженных мечетях только в Тегеране.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в происходящем внешних врагов страны.

Между тем сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви, проживающий, по последним данным, в США, активно призывает протестующих объявить общенациональную забастовку, продолжать выходить на улицы и брать города под свой контроль.