Российские туристы попали под лавину в горах Грузии

Российские туристы попали под лавину в горах Верхней Сванетии в Грузии. Сейчас их пытаются извлечь из снежного плена спасатели, люди остаются под снегом уже несколько часов, передает Shot.

По предварительным данным, ЧП произошло на склонах горы Тетнульд, где расположен горнолыжный курорт. Под лавиной оказалось два десятка человек, среди которых есть и россияне.

Несколько человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега, других помогли откопать катавшиеся по близости туристы. По меньшей мере два человека получили травмы.