СМИ: На борту летевшего из Москвы в Ереван самолета загорелась ручная кладь

Возгорание ручной клади одного из пассажиров произошло на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании FlyOne Armenia.

По словам очевидцев, в сумке воспламенился пауэрбанк. Бортпроводники принесли три огнетушителя и самостоятельно справились с возгоранием.

Пострадавших нет, самолет благополучно сел в Ереване, передает Shot.

Минтранс России разрешает перевозку пауэрбанков только в ручной клади, при этом зарядные устройства емкостью свыше 160Вт/ч вообще запрещены к перевозке на пассажирских рейса, без ограничений можно провозить устройства емкостью до 100Вт/ч (если больше – нужно разрешение авиакомпании). Все эти ограничения связаны с риском возгорания литиевых батарей. Периодически такие инциденты происходят как в России, так и за рубежом.