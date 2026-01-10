В Белгородской области создадут колл-центры на случай блэкаутов

В Белгородской области разбирают работу всех служб и органов власти в условиях вчерашнего блэкаута (без света, тепла и воды оставались около полумиллиона человек).

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность как отсутствием достаточной коммуникации граждан с властями, так и невовлеченностью самих жителей.

"Отсутствие вчера колл-центра по сбору обращений жителей и распределению этих обращений к конкретным исполнителям в округа привело к недостаточно качественной оценке последствий обстрелов на территории муниципалитетов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

"Увидели недостаточную вовлеченность жителей ("Нас это точно не коснется" — зачастую бытующее мнение у большого количества наших людей). Не просто не коснется, уже коснулось. Поэтому начинаем снова рассказывать, например, о порядке подключения и работе генераторов", - добавил глава региона.

По его словам, информацию о местонахождении ПВР и пунктов зарядки гаджетов будут размещать в подъездах, магазинах и социальных объектах. "Этого не было, но точно должно быть. При отсутствии связи, телевидения, радио должны быть использованы другие механизмы доведения жизненно важной информации. Это точно была общая недоработка, и ее нужно исправлять", - резюмирует Гладков.