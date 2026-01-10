В Киеве временно приостановлена подача воды и тепла, не работает электротранспорт

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о восстановлении теплоснабжения в половине домов, которые накануне остались без тепла, восстановительные работы продолжаются.

"Но! Из-за перегрузки энергосистемы "Укрэнерго" ввело в городе аварийные отключения электроэнергии. И в настоящее время работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта временно приостановлена", - сообщил Кличко.

Он призвал граждан, у которых есть электричество, использовать его экономно, не включать приборы с высоким потреблением, чтобы не перегружать систему.

Накануне Кличко сообщал, что электричества нет примерно в половине многоквартирных жилых домов Киева – это примерно 6 тыс. зданий.