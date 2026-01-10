МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега

МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега. Туториал актуален для многих регионов: снегом в эти дни засыпает центральную часть страны (циклон "Фрэнсис"), Поволжье, Сибирь и Дальний Восток.

Паблик "МЧС Медиа" советует: "Выхлопную трубу [откопать] в первую очередь. Это вопрос жизни. Пространство перед ведущими колесами по траектории движения, а не вокруг. Сами колеса освободи по бокам и снизу".

После этого нужно откопать низ бампера, днище, очистить от снега лобовое стекло, зеркала и в самом конце - крышу. Если всё это не помогает, нужно освободить от снега ведущие колеса, чтобы они могли свободно вращаться. Затем откопать карман перед колесами на 30-50 см, подложить под них что-то, обеспечивающее сцепление: коврики, песок, ветки, картон.

Выезжать нужно с помощью раскачки, без резких движений, не давить газ в пол.

"Если не помогает, позвать подмогу. Толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов. Лучше так, чем сломать авто", - заключают в МЧС.