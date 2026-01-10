В петербургском аэропорту Пулково готовятся к приходу метели и снегопада

В санкт-петербургском аэропорту Пулково готовятся "принять эстафету" непогоды от столичного региона.

Читайте также: В Шереметьево транспортный коллапс

"В Петербурге в течение всего дня ожидается сильный ливневой снег с порывами ветра. В сложных погодных условиях работают и аэропорты Москвы. Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность – главный приоритет", - говорится в заявлении администрации Пулково.

Там добавили, что "решения о взлете и посадке принимаются экипажем по фактической погодной ситуации и на основании собственных метеоминимумов".

Пока что на онлайн-табло Пулково не так много задержанных или отмененных рейсов, почти все они либо связаны с Москвой, где бушует снегопад, либо с авиакомпаниями группы "Аэрофлот" (ее расписание больше всего пострадало из-за снежного коллапса в Москве, где базовый аэропорт группы – Шереметьево – до сих пор работает с ограничениями.