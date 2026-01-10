Киев рассматривает план создания свободной экономической зоны на Донбассе - Зеленский

Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны на Донбассе, которая могла бы разделить украинские и российские войска после подписания возможного перемирия, заявил Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, речь идет об особом правовом и налоговом режиме для зоны, где смогут жить люди и работать предприятия. "Формат сложный, но справедливый", — сказал он.

Зеленский добавил, что это предложение потребует от России "зеркального отражения" шагов Украины и должно будет также обсуждаться внутри страны. Зона может быть создана в некоторых районах Донбасса и послужить компромиссом, требующим от обеих сторон вывода войск из этого района и разделения его достаточным расстоянием для обеспечения нормальной жизни в этом регионе, считает Зеленский.