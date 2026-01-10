Лариса Долина не передаст квартиру Полине Лурье до 20 января – СМИ

Лариса Долина не сможет официально передать квартиру в Хамовниках Полине Лурье до 20 января, передает РИА Новости. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде.

Передача ключей должна была состояться 9 января, но на встрече выяснилось, что для оформления документов нужно присутствие самой Долиной.

СМИ сообщили, что вещи свои Долина уже вывезла и в квартире не живет.