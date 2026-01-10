Трамп – о Дании: "Если их лодка высадилась в Гренландии 500 лет назад, это не означает, что они владеют этой землей"

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что Дания имеет право считать Гренландию своей территорией.

"Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда", - заявил Трамп.

Он добавил, что переговоров с Данией на счет покупки острова не ведется, США готовятся предпринять некие шаги в отношении датской заморской территории, при этом позиция Копенганена учитываться не будет.

Ранее стало известно, что у датских военных есть приказ открывать огонь на поражение при попытке захвата Гренландии. Также руководство НАТО опасается, что конфликт внутри альянса может привести к его распаду.