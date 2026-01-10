Над территорией России за ночь и утро сбито более 60 беспилотников

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил около 5 утра в субботу, 10 января, мэр столицы Сергей Собянин.

В Минобороны России сообщили, что на протяжении минувшей ночи были перехвачены и уничтожены 59 беспилотников самолетного типа. Большая часть из них – над акваторией Черного моря, над Кубанью и Брянской областью. Над московским регионом были сбиты три беспилотника.

А в период с 7 до 9 утра мск ПВО уничтожили еще восемь беспилотников: четыре – над Крымом, три – над Костромской областью и один над Адыгеей.