В Шереметьево транспортный коллапс

В московских аэропортах из-за непогоды продолжается транспортный коллапс. Самая сложная ситуация в Шереметьево: аэропорт не будет принимать самолеты минимум до 10 утра мск 10 января.

"При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объёме для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении аэропорта.

Застрявшие в аэропорту пассажиры вынуждены спать на выданных ковриках-пенках.

"Победа" сообщила об отмене ряда рейсов: "В связи с ограничениями на приём рейсов в Шереметьево "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов путём отмены ряда рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направлены на запасные аэродромы".

Такая же ситуация с рейсами "Аэрофлота" и "России".

Также утром вводились ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский – но уже из-за атак беспилотников.

Аэропорт Внуково ночью объявил, что возвращается к штатной работе. "Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия. По состоянию на 23:30 мск интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, ветер 5 м/с, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы – 0,37. <…> Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет. Багаж выдается и принимается в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.