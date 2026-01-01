ПВО отражает массированный налет БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА на Москву.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщает в своем канале Telegram о сбиваемых группами и по одиночке беспилотниках, начиная с 19.00 мск.

В первый час были сбиты два, потом один, затем еще три и пять БПЛА, в следующий час ПВО сняли группы из четырех, трех и двух беспилотников. На текущий момент уничтожено 20 БПЛА.

С 19.22 мск Росавиацией закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский, в 20.02 мск к ним присоединился Внуково, в 20.08 Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. В 20.30 ограничения были отменены для Внуково. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.