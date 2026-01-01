Сальдо доложил Путину о трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", передает ТАСС.

Напомним, в новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек, в том числе пятеро детей, погибли 24 человека. По факту возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.