10 пострадавших при налете на херсонскую гостиницу в новогоднюю ночь находятся в больницах Крыма

В медицинских организациях республики Крым находятся 10 пострадавших в результате новогодней трагедии в Херсонской области. Об этом сообщает республиканский минздрав.

"Пятеро детей госпитализированы в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", еще трое взрослых находятся в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6", одна пациентка в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Семашко" и еще одна в ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ", - уточнили в пресс-службе министерства.

Среди пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии (в том числе один ребенок), остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

О трагедии утром сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря. По его данным, на месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек, в том числе пятеро детей, погибли 24 человека. По факту возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.