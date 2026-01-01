"Взял ключи без спроса". Подробности трагедии во время подростковой вечеринки в Свердловской области

Стали известны подробности трагедии в садовом поселке под Серовом, где в огне погибли двое подростков.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подросток после празднования нового года около двух часов ночи без спроса взял у матери ключи от двухэтажного садового домика в коллективном саду "Совхоз Юбилейный А" и пригласил компанию друзей продолжить праздник там. В компании были две девочки, один юноша, недавно ставший совершеннолетним, все остальные - подростки. Вечеринка прошла спокойно, а утром замерзшие подростки решили затопить печь и один из них плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость.

"Здание быстро воспламенилось. Кто-то успел выбежать на улицу, а два подростка спастись не смогли. Среди погибших - двое детей, которые спали. Погибли мальчик и девочка, которая на вечеринку пришла вместе со своей сестрой. Сестре удалось спастись. Деревянный дом в результате ЧП огнём уничтожен полностью. Более подробные и точные обстоятельства трагедии выясняются представителями МВД, СКР и МЧС", - отметил Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что Серовским межрайонным следственным отделом СКР по факту гибели двух детей на пожаре возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый - подросток 2008 года рождения, плеснувший в печь горючую жидкость.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы. На месте работает следственная группа. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и причина возгорания (по предварительным данным, предлагаемый очаг - печь).

Проверку начала и прокуратура Свердловской области. Будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и работе органов системы профилактики по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, помимо погибших, в пожаре пострадали четыре человека: дети 2008 и 2011 годов рождения получили ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. Еще один подросток получил порезы, когда выбирался из горящего дома, он отказался от госпитализации. Сильнее всего пострадал 20-летний юноша.Он находится в тяжелом состоянии.