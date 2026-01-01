01 Января 2026
Происшествия Краснодарский край
Фото: пресс-служба Россети Центр

Тысячи жителей Кубани остаются без света и тепла после аномальных снегопадов

43 тысячи человек находятся в зоне отключения электричества в Краснодарском крае - из-за аномальных снегопадов повреждена энергетическая инфраструктура.

По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. В настоящее время без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия – сейчас это делают свыше 120 аварийных бригад.

Практически во всем крае восстановили подачу тепла, за исключением Белореченского района.

Ранее стало известно, что более 50 поездов вышли из расписания на Северо-Кавказской железной дороге. 6 составов отправились позже из стартового города - это были ночные поезда из Нальчика, Кисловодска и Имеретинского курорта. В результате непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 минут до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети.

Теги: аномальный снегопад, электричество, отключение


