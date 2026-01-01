Искрометные истории: россияне запускали салюты в окна домов, машины и друг друга

Россияне в новогоднюю ночь создали несколько опасных ситуаций из-за неумелого использования пиротехнических изделий. Статистику приводит Baza.

В Екатеринбурге горе‑пиротехники запустили салюты прямо в окна жилого дома.

В Кургане люди вышли на улицу на праздничный салют, но хлопушка повела себя непредсказуемо и стала стрелять в разные стороны, зрителям пришлось спасаться от залпов в подъезде и за припаркованными автомобилями.

В Новосибирске салюты так же полетели не в небо, а в стоящие рядом машины и деревья. При аналогичной ситуации в Дербенте дерево всё‑таки загорелось.

В Ачинске фейерверк залетел на один из балконов многоэтажки, начался пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Ростове салют залетел в форточку и ранил несовершеннолетнего — его быстро доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Россияне пострадали из‑за пиротехники даже в Таиланде — на традиционном шоу в честь Нового года салют внезапно полетел в сторону зрителей. Искра от одного из зарядов попала мужчине в ногу и прожгла кроссовок насквозь.