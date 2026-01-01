Новогодняя подростковая вечеринка в Свердловской области закончилась гибелью двоих несовершеннолетних в огне, еще четверо пострадали

Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области, еще четверо пострадали.

По данным прокуратуры региона, в садовом домике в районе поселка Медянкино под Серовом находились 12 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, и один 20-летний молодой человек. Компания отмечала Новый год.

Утром они решили растопить печь с помощью легковоспламеняющейся жидкости, из-за ее неумелого использования произошло возгорание.

Погибли подростки 2011 и 2013 годов рождения. Еще четверо пострадали: дети 2008 и 2011 годов рождения получили ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. Еще один подросток получил порезы, когда выбирался из горящего дома, он отказался от госпитализации.

Сильнее всего пострадал 20-летний юноша.Он находится в тяжелом состоянии.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних.