Херсонской области
Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Уральские политики высказали слова поддержки после трагедии в Херсонской области

Уральский полпред Артем Жога выразил соболезнования и слова поддержки Херсонской области.

"Террористы киевского режима в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным людям. Погибли и пострадали десятки человек. Взрослые и дети. Семьи, которые мечтали о будущем. Очередное зверское и мерзкое преступление против человечности, которое свойственно только нацистам. Урал скорбит вместе с Херсонской областью", - говорится в сообщении полпреда.

Свердловский губернатор Денис Паслер предложил помощь региона пострадавшим в теракте. Он написал в Telegram: "Наши мысли сегодня с жителями Херсонской области, где киевский режим совершил чудовищное преступление в новогоднюю ночь. Удары беспилотников спровоцировали мощный пожар в кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 — погибли. От себя лично и от всех жителей Свердловской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Уверен, что врачи делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим. Верим в их скорейшее выздоровление Свердловская область готова оказать всестороннюю поддержку".

Глава Тюменской области Александр Моор назвал произошедшее чудовищным преступлением. "Страшная трагедия в Херсонской области. Под бой курантов по мирным людям, встречавшим Новый год в кафе, нанесли удар беспилотниками. Десятки погибших. В новогоднюю ночь даже в годы Великой Отечественной войны стороны нередко прекращали огонь. Это чудовищное, ужасное преступление. У таких действий нет и не может быть оправданий. От лица всех жителей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря. По его данным, на месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек, в том числе пятеро детей. По факту возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.

атака бпла, новый год, херсонская область, теракт


