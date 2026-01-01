2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области

2 и 3 января объявлены днями траура по жертвам трагедии в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил он.

О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря. По его данным, на месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек, в том числе пятеро детей. По факту возбуждено дело о теракте.