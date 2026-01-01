40 человек погибли, около 100 пострадали при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

40 человек погибли и около сотни ранены при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Люди оказались блокированы огнем в подвальном этаже, где проводилась новогодняя вечеринка.

Опознание затруднено из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие поучили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха, сообщает РИА Новости.

Следственные органы не считают произошедшее терактом.

Нет данных о погибших или пострадавших в ЧП россиянах, однако вероятность, что среди жертв трагедии не только швейцарцы - велика, сообщает полиция кантона Вале.