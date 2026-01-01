01 Января 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Как изменится жизнь в России с сегодняшнего дня: новые законы

С 1 января в России начали действовать некоторые новые законы и изменения.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января составляет 27 тысяч 93 рубля.

 

Самозанятые теперь смогут оплачивать социальные взносы, что позволит им получать оплачиваемый больничный.

Банк России в два раза расширил перечень критериев мошеннических операций - с 6 до 12. При крупных переводах может понадобиться доказательство родства или объяснения, на что планируется потратить деньги.

С сегодняшнего дня призыв в армию становится круглогодичным. За год в армию призовут 261 тысячу новобранцев, уклониться станет сложнее.

Будут проиндексированы пенсии и стоимость пенсионных баллов. Страховые пенсии по старости и работающих, и неработающих пенсионеров повысят на 7,6%.

Уход за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.

 

Еще одна мера поддержки родителей - возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Деньги смогут получать работающие родители с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при обучении очно, если среднедушевой доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Возврат будет рассчитываться налоговой службой.

 

Также сегодня заработал новый общероссийский классификатор профессий и должностей. Всего в новом списке - 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке - от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста). Среди новых профессий и должностей - коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике, пишет ТАСС.

 

Теги: закон, 1 января, мрот, пенсия


