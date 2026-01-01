01 Января 2026
Происшествия В России Херсонская область
Фото: Накануне.RU

РПЦ шокирована атакой Киева на мирных жителей в Херсонской области

Атака киевского режима на мирных граждан в Херсонской области, отмечавших Новый год, — это подлое преступление против человечности. Так охарактеризовала случившееся Скадовская епархия РПЦ.

В ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате теракта погибли 24 человека, более 50 ранены.

"Совершить это злодеяние могли лишь те, кто потерял всякий рассудок. Верим, что совершившие это зверское преступление понесут справедливое наказание и в нынешнем веке, и в будущем", — говорится в заявлении епархии, которая молится о упокоении душ погибших и выздоровлении раненых.

Последствия атаки БПЛА на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах в Херсонской области(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Последствия атаки БПЛА на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах в Херсонской области(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Епархия была образована в самом конце 2023 года в связи с невозможностью правящему архиерею Херсонской епархии, оставшемуся на оккупированной территории, осуществлять полноценное управление.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала абсолютным нравственным уродством атаку ВСУ. По ее убеждению, у правящего в Киеве режима не должно быть политического будущего.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал очередное преступление демонстрацией Киева к самой возможности прекращения кровопролития политико-дипломатическим путем.

"Кровь и смерть гражданских — это плата, которую с такой легкостью отдает режим Зеленского ради сохранения при власти себя и своего коррупционного окружения, а также исполнения задачи европейских хозяев", — написал он.

Многие официальные лица в России комментируют теракт ВСУ как чудовищное преступление Зеленского, которое не может остаться безнаказанным.

Теги: РПЦ, теракт, херсонская область


