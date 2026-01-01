С места трагедии в Херсонской области госпитализированы пятеро детей

С места трагедии в Херсонской области госпитализированы 29 человек, в том числе пятеро детей, сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Госпитализированы дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, троих отвезли в Чаплинскую ЦРБ, сказал Василенко.

О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря. По его данным, на месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек. По факту возбуждено дело о теракте.