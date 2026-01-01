О новогодней трагедии в Херсонской области возбудили дело по статье "Теракт"

Атаку на кафе и гостиницу в Херсонской области квалифицировали как теракт - возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения, отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, на месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налет трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо, в числе погибших есть ребенок. Пострадали не менее 50 человек.