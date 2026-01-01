24 человека погибли при ударе БПЛА по гостинице и кафе на Черном море в новогоднюю ночь

Три беспилотника целенаправленно атаковали кафе и отель на побережье Черного моря в Херсонской области, где люди отмечали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, многие сгорели заживо. Погиб ребёнок. Один из беспилотников был с зажигательной смесью.

Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов.

Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро.

Сейчас врачи борются за жизни пострадавших.