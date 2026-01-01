Начался "нерабочий месяц"

Январь 2026 года станет самым "нерабочим" за минувшие пять лет - официальных рабочих дней в нем будет всего 15, а остальное - выходные и праздничные дни.

В январе 2023, 2024 и 2025 годов в России было по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, в 2022 году - 16 рабочих и 15 нерабочих, и только в 2021 году ситуация была как январе 2026 года - 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней, поделился подсчетами ТАСС.

Первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января, и россиян до конца месяца ждет три полных пятидневных рабочих недели.

Всего в 2026 году, как и в 2025 году, в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. Так, при самых длинных за долгое время новогодних праздниках отдых на майские праздники в 2026 году будет короче, чем в предыдущие годы (1-3 и 9-11 мая).